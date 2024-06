Esclusiva: Brignoli-Aek, accordo in dirittura

Alberto Brignoli ha fatto bene con il Panathinaikos e ci sono possibilità assolutamente in crescita che continua la sua esperienza in Grecia. Il portiere classe 1991 ha altre offerte, ma sono in dirittura d’arrivo gli accordi con l’Aek Atene, svolta vicinissima.

Foto: logo Aek