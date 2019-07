Esclusiva: Brescia, trattativa avanzata per il trequartista Bassi. Proposto Obi

Il Brescia si muove sempre sul mercato europeo. C’è una trattativa in stato avanzato con il Nancy per Amine Bassi, classe 1997, un trequartista che può ricoprire più ruoli e agire anche da centrocampista centrale. Pperazione da due milioni più bonus, si può chiudere entro lunedì, Cellino è molto interessato e Corini ha già studiato le caratteristiche di Bassi. Intanto, al Brescia è stato proposto il centrocampista Joel Obi, in uscita dal Chievo.