Esclusiva: Brekalo-Samp nel vivo. Su Lammers e Ramirez…

Josip Brekalo resta un obiettivo della Samp. Stiamo parlando dell’esterno offensivo croato classe 1998 in uscita dal Wolfsburg e che avevamo accostato a sorpresa al club blucerchiato. Ora la trattativa entra nel vivo. Ramirez per ora resta, ma la trattativa con lo Spartak può ripartire. Gabbiadini era un’idea molto concreta di Mihajlovic adesso alle prese (purtroppo) con altri problemi. E per Lammers i discorsi vanno avanti.