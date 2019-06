Esclusiva: Brekalo non esclude Verdi. E il Sassuolo su Caprari…

Josip Brekalo è un prodigio che ha convinto la Samp: proposto nelle ultime ore, l’esterno offensivo croato classe ‘98 può lasciare il Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto. Pista da seguire che non esclude Verdi per una doppia operazione, ma bisognerà accontentare il Napoli. Intanto, può riscaldarsi presto la trattativa per Caprari al Sassuolo, una priorità del club emiliano. Atteso l’agente di Hurtado per provare a chiudere, sempre nel mirino Lammers dopo gli accordi raggiunti con l’attaccante diverse settimane fa.

Foto Twitter Wolfsburg