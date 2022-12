Esclusiva: Brekalo, il Monza c’è ma il Bologna può rilanciare

Josip Brekalo vuole tornare in Italia, ritiene di dover lasciare il Wolfsburg nella prossima finestra di mercato (ha il contratto in scadenza) e probabilmente sarà accontentato. Il Monza è stato il primo club a muoversi, ma negli ultimi due-tre giorni sono sorti problemi tra intermediari forse non graditi e incomprensioni. Il Monza spera ancora, ma il Bologna sta pensando seriamente di rilanciare, si tratta di un profilo molto gradito e quasi di una priorità per alzare il tasso qualitativo negli ultimi 30 metri. Se il Monza non dovesse uscire dagli equivoci recenti, il sorpasso del Bologna potrebbe materializzarsi presto. E i brianzoli tengono monitorato il profilo di Lazovic, non incedibile a Verona.