Esclusiva: Braglia, era scritto. Pillon domattina a Cosenza

L’esonero di Piero Braglia è stato ufficializzato pochi minuti fa. Una decisione già presa prima dell’ora di pranzo, non c’erano riflessioni da fare ma soltanto procedere in base ai risultati non all’altezza delle aspettative. Braglia era già stato avvertito nel pomeriggio, pochissimi minuti fa il Cosenza ha emesso il comunicato ufficiale. Già domattina Bepi Pillon sarà in Calabria per formalizzare l’accordo, era lui il solo e unico candidato malgrado tanti nomi (alcuni inopportuni) fatti nelle ultime ore. E Pillon ripartirà da Livorno–Cosenza: sfiderà uno dei club allenati nella sua lunga carriera. Per una partita già molto importante in chiave salvezza.

Foto: Zimbio