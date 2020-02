Esclusiva: Braglia-Cosenza verso il capolinea. Sempre più Pillon

Non ci sono grosse riflessioni da fare, il Cosenza ha già deciso. A questo punto sarebbe sorprendente, dopo quanto vi abbiamo anticipato all’ora di pranzo, se l’allenatore della promozione in B venisse confermato. Un solo candidato, senza fare troppa confusione con troppi nomi: Bepi Pillon che aspetta l’ultima chiamata per sbarcare in Calabria. E’ lo stesso nome che vi abbiamo svelato all’ora di pranzo, confermando soprattutto quanto raccontato una settimana fa su Sportitalia dopo la sconfitta del Cosenza a Pescara.

Foto: sito ufficiale Cosenza