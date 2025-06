Esclusiva: Bournemouth, 40 milioni per Gila. No della Lazio

12/06/2025 | 23:30:52

Muro altissimo per i titolari: se uscisse qualcuno, entrerebbe uno dello stesso spessore. Ma la tendenza è questa, al punto che nelle ultime ore la Lazio ha respinto una proposta da 40 milioni per Mario Gila. Gli inglesi hanno incassato da tempo tanto soldi per Huijsen, ma anche il no della Lazio.

Foto: Instagram Gila