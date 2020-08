Roberto Boscaglia sta per liberarsi dalla Virtus Entella, poi sarà libero di firmare per il Palermo, secondo quanto era stato pianificato in tempi non sospetti. La novità è che Boscaglia firmerà direttamente un biennale e non un anno più opzione. Già scelti alcuni componenti dello staff: Filippi sarà il suo secondo, Nastasi il preparatore atletico.

Foto: Sito Ufficiale Brescia