Esclusiva: Borini, il Genoa aumenta l’offerta. Younes, avanti!

Fabio Borini in orbita Genoa. Ve ne avevamo parlato ieri, a sorpresa, nelle ultime ore il club di Preziosi ha aumentato l’offerta. E ha consolidato la pole nei riguardi di Hellas e Parma. Si tratterebbe di un lungo inseguimento finalmente da coronare, già lo scorso gennaio Borini era stato a un passo dal Genoa prima di accettare la proposta (per sei mesi) del Verona. E procede spedita, come anticipato, la trattativa per Amin Younes, dopo il via libera del Napoli: bisogna solo formalizzare.

Foto: sito Hellas Verona.