Esclusiva: Borini, c’è il Toro. Ma serve qualche esubero

Fabio Borini è destinato a lasciare il Milan nelle prossime settimane. L’attaccante classe 1991 ha un contratto in scadenza e numerose proposte dall’estero. Ma nelle ultime ore ci sono stati sondaggi importanti da parte del Toro che vorrebbe approfondire, approfittando anche del contratto ormai breve. Ma prima il club granata deve piazzare qualche esubero, sia Zaza che Iago Falque non sono più imprescindibili nello scacchiere di Mazzarri. E l’uscita di almeno uno dei due potrebbe favorire l’ingresso in rosa di Borini che aspetta le prossime evoluzioni.

Foto: Twitter ufficiale Milan