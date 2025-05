Esclusiva: Bonny, l’Inter apprezza molto. E su David…

17/05/2025 | 14:15:17

L’Inter prenderà almeno un attaccante, ma nulla è cambiato sul fronte Jonathan David e malgrado alcune voci delle ultime ore che parlavano di un avvicinamento e addirittura di un quasi accordo per l’attaccante classe 2000 che lascerà il Lille a parametro zero. L’Inter ha continuato a lavorarci, ma la distanza è quella già segnalata oltre un mese fa: era l’11 aprile quando vi raccontammo che sarebbe serve un grande scontro tra richiesta di ingaggio, bonus alla firma e commissione. Per la verità il Napoli, come anticipato, è stato il club che ha fatto la proposta più importante e che ha incontrato l’agente come confermato dal diretto interessato, in attesa di una risposta definitiva. In Italia la Juventus ha continuato a chiedere informazioni, anche se le priorità per l’attacco – come sappiamo – sono altre. Quanto all’Inter sta scalando posizioni Ange-Yoan Bonny, 22 anni il prossimo ottobre, accostato a tante-troppe squadre (almeno 6 tra Italia e estero). Il Napoli c’è, ma ora sta lavorando su altri tavoli, l’Inter lo apprezza molto e lo ha messo in una ristretta lista di attaccanti per la prossima stagione.

Foto: Instagram Bonny