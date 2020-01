Giornata chiave per il futuro di Kevin Bonifazi, il difensore in uscita da Torino. C’è l’accordo con la Spal (un investimento importante) e anche il gradimento del diretto interessato per un ritorno a Ferrara. Nelle ultime ore si è inserito il Bologna (che valuta Dragovic e ha poche chance per Lyanco) ma la Spal è convinta di chiudere oggi per il ritorno di Bonifazi.

Foto: Torino Twitter