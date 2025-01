Esclusiva: Bondo prima scelta di Palladino. Su Fagioli…

Warren Bondo è la prima scelta di Palladino, ma come anticipato in mattinata la Fiorentina ha approfondito i sondaggi per Nicolò Fagioli in uscita dalla Juventus. Tuttavia per Bondo la Fiorentina ha intenzione di fare una proposta già nelle prossime ore, all’interno dei discorsi che porteranno il difensore Pablo Marì, come anticipato lo scorso 31 dicembre. La Fiorentina non intende privarsi di Pongracic, malgrado alcune voci circolare negli ultimi giorni, e seguirà comunque le evoluzioni relative a Fagioli. Quest’ultimo piace da tempo all’Olympique Marsiglia ma serve una formula che convinca la Juventus, il discorso vale per tutti i club interessati al centrocampista.

Foto: Instagram Bondo