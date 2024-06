Esclusiva: Bonaventura valuterà diverse proposte, c’è anche il Monza

Giacomo Bonaventura lascia la Fiorentina a parametro zero, una svolta annunciata e che vi avevamo anticipato nei giorni scorsi. E adesso? A gennaio la Juventus lo aveva chiesto, era una priorità di Allegri ma i viola avevano deciso di non liberarlo per alcun morivo. Ora la Juve ha altri obiettivi, di sicuro Bonaventura valuterà diverse proposte anche dall’estero (lo avevano cercato in Arabia). Ma occhio alle soluzioni in Serie A, per esempio quella che porta al Monza, da sempre in prima fila sugli svincolati. Adriano Galliani è un grande estimatore di Bonaventura, nell’estate 2014 lo portò all’Atalanta quando sembrava in dirittura la trattativa con l’Inter. E quindi è inevitabile pensare al Monza tra i candidati per Bonaventura, in un lista che chiaramente comprende altri club.

Foto: Instagram Bonaventura