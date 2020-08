Il Benevento insiste per Giacomo Bonaventura. Vi avevamo anticipato il forte interesse del club di Vigorito, l’offerta è stata migliorata e il Benevento spera di chiudere. Ma l’Hellas non molla, anche se in queste ore ha un leggero svantaggio. Altre opzioni potrebbero aprirsi solo se se ci fosse un’uscita da parte di altri club; per esempio il Bologna se partisse Soriano.

Foto: Twitter Milan