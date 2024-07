Esclusiva: Bonaventura gradisce il Torino. Possibile nuova offerta

Giacomo Bonaventura gradirebbe la destinazione Torino che vi abbiamo segnalato nella giornata di ieri. Adesso è possibile che il club di Cairo formalizzi una nuova offerta dopo quella formulata nelle scorse ore. Bonaventura ha altre proposte, sia in Italia che all’estero, rifletterà anche in base a quelli che saranno gli scenari tecnici. Al Torino ha dato apertura, non ci sono ancora accordi ma resta una pista da seguire.

Foto: Instagram Bonaventura