Esclusiva: Bologna, tentativo per Obiang. Per Sabatini…

Il Bologna si muove sul mercato. Non solo Lovric (leggi qui), nelle ultime ore il club rossoblù ha fatto un tentativo per Pedro Obiang, centrocampista in scadenza nel 2022 con il West Ham. Il classe ’92, ex Sampdoria, è reduce da una stagione con 24 presenze in Premier League ma il suo futuro potrebbe essere lontano dall’Inghilterra. Per Sabatini, infatti, Obiang sarebbe il profilo giusto per il centrocampo di Mihajlovic, un innesto di qualità e quantità. Situazione da monitorare in attesa di nuovi sviluppi.

Foto: daily express