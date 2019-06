Esclusiva: Bologna, proposto l’attaccante classe 2000 Kyeremateng

Nigel Kyeremateng è un promettente attaccante classe 2000 di proprietà del Novara. Nelle ultime ore il gioiellino italo-ghanese, cresciuto nel settore giovanile del Milan, è stato proposto al Bologna dal suo agente Christian Bosco. Un’operazione che potrebbe andare in porto soltanto se al prossimo Consiglio federale venisse approvata la riforma del campionato Primavera, che prevede cinque classe 2000 più un Under 23 in campo.