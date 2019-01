Esclusiva: Bologna, chiesto Lyanco al Toro e piace tanto Edera. Su Donati…

Consumata la svolta tecnica, con l’avvento in panchina di Mihajlovic in luogo dell’esonerato Pippo Inzaghi, il Bologna in questi ultimi tre giorni farà di tutto per assecondare le richieste del nuovo allenatore. I rapporti tra Sinisa e Cairo, malgrado l’esonero, sono rimasti buoni e possono portare all’arrivo del difensore brasiliano Lyanco, chiuso alla corte di Mazzarri. E non è tutto, perché a Miha piace anche Simone Edera, l’esterno offensivo del ’97 che i granata vorrebbero mandare a giocare. Situazioni da monitorare. Per quanto riguarda le fasce, il Bologna fino alla fine spererà di mettere le mani su Leonardo Spinazzola della Juve, l’obiettivo numero uno da tempo immemore. Ma, come abbondantemente raccontato, resta uno scenario di difficile realizzazione. Ecco perché nella lista della spesa rossoblu va tenuto d’occhio anche il profilo di Giulio Donati, in scadenza di contratto con il Mainz: è stato proposto, l’ennesimo italiano che potrebbe tornare in Serie A in queste ultime battute della sessione invernale.