Esclusiva: Bologna, c’è Bouchalakis per il centrocampo. Di Vaio è in missione

Il Bologna cerca un centrocampista in grado di sostituire Pulgar, trasferitosi alla Fiorentina. Nelle ultime ore sulla lista del club felsineo si è aggiunto il nome di Andreas Bouchalakis, centrocampista centrale classe 1993, sotto contratto fino al 2022 con l’Olympiacos e valutato 5-6 milioni. Un profilo che piace non poco al Bologna, al punto che Di Vaio è volato in missione in Grecia per osservare da vicino Bouchalakis durante la partita dei preliminari di Champions giocata stasera contro il Basaksehir (2-0 per i greci che hanno staccato il pass per il turno successivo). Una situazione da monitorare con attenzione, in attesa di sviluppi.

Foto: sito ufficiale Olympiacos