Esclusiva: Bologna-Barrow (con Ibanez). Contatti positivi. Domani…

Contatti positivi. Vi avevamo raccontato che per Musa Barrow al Bologna oggi sarebbe stata una giornata chiave. I due club si sono sentiti e hanno deciso di rinviare a domani per definire il trasferimento. E’ una specie di ultima chiamata, dentro o fuori, ma le sensazioni sono positive. Nell’operazione quasi sicuramente verrà coinvolto Ibanez. E la destinazione è quella che Barrow maggiormente gradisce (lo cerca anche il Toro) perché gli darebbe la possibilità di giocare con una certa continuità. Intanto, il Bologna è sul punto di perfezionare l’operazione per Emanuel Vignato, fantasista classe 2000 in arrivo dal Chievo, una notizia di diverse settimane fa.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta