Esclusiva: Bogdan, trattativa calda tra Brescia e Livorno. E Magnani verso Sassuolo

Il Brescia avanza con forza per Luka Bogdan, gioiello del Livorno. Trattativa calda tra le parti, il difensore croato classe 1996 può andare a rinforzare il pacchetto arretrato di Corini in queste ultime ore di mercato. In uscita dal Brescia il centrale Magnani, che viaggia spedito verso il ritorno al Sassuolo. Intanto, il Livorno ha mosso i primi passi per Billong della Salernitana, che piace anche al Trapani.