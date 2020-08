Dopo le cessioni, che come vi abbiamo già spiegato restano la priorità, in entrata il Napoli punta forte su Jeremie Boga. Per l’esterno del Sassuolo pronti 30 milioni più Adam Ounas. L’arrivo dell’ivoriano non preclude quello di Cengiz Under: il Napoli infatti vuole prendere due esterni offensivi.

Foto: Twitter Sassuolo