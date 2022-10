Esclusiva: Bocchetti-Verona, conferme. Ma Andreazzoli…

Il Verona ha deciso di puntare su Salvatore Bocchetti almeno fino al partita contro il Milan, come anticipato nella giornata di ieri e dopo gli indizi raccontati il 3 ottobre scorso quando Bocchetti era a sorpresa nella lista dell’Hellas per la sostituzione di Vioffi. Tutto questo malgrado Diego Lopez sia stato a Verona per un paio di giorni, andando a cena come potenziale allenatore dell’Hellas. Poi i problemi legati allo staff, ma anche il desiderio della squadra di lavorare con l’allenatore della Primavera. I confronti con il patron Setti hanno portato alla decisione di rinunciare a Lopez per puntare su Bocchetti. Poi saranno i risultati a stabilire se andare avanti con Bocchetti (che ha diretto gli ultimi allenamenti) oppure no, ma contro il Milan toccherà a lui. Da chi sarà affiancato Bocchetti? La ricerca viene fatta per ora internamente all’Hellas più che esternamente, ma ricordiamo che Bocchetti potrebbe avere a prescindere la deroga per un mese. Attenzione, però: nella giornata di oggi ci sono stati contatti proficui con Aurelio Andreazzoli, già sondato nei giorni scorsi, con un accordo di massima sull’ingaggio da circa 400 mila euro. Non c’è intesa sullo staff, il Verona non vorrebbe portare tutti i collaboratori di Andreazzoli, ma è un discorso aperto. Morale: Bocchetti preparerà, salvo sorprese, la sfida contro il Milan, poi dipenderà dalla prestazione e da tante altre cose. Intanto, con Andreazzoli i dialoghi sono fitti…

Foto: twitter Verona