Esclusiva: Boateng, sì alla Fiorentina. E via libera del Sassuolo in arrivo

Kevin-Prince Boateng è sempre più lontano dal Sassuolo nonostante un contratto fino al 2021. Vi abbiamo anticipato l’irruzione della Fiorentina, a caccia di un profilo con quelle caratteristiche. E dopo le conferme rispetto a quanto vi avevamo raccontato nella notte tra venerdì e sabato, ora ci sono ulteriori sviluppi: Boateng ha detto sì alla Fiorentina, una destinazione che lo intriga non poco, al punto da preferire la Viola all’importante offerta dell’Eintracht. Ed è in arrivo anche il via libera del Sassuolo all’operazione, ultimo passaggio prima della fumata bianca.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona