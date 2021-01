Esclusiva: Bisoli sempre più verso l’esonero. Contatti con Pecchia, in lizza anche Ventura e Longo

La Cremonese ha ormai deciso di esonerare Pierpaolo Bisoli, sarebbe sorprendente se accadesse il contrario. Per la sostituzione confermiamo il nome di Fabio Pecchia, ci sono sarai già dei contatti, è un profilo che piace molto. In corsa anche Gian Piero Ventura e Moreno Longo, oggi non con le stesse possibilità ma comunque in corsa.

Perde invece quota la candidatura di Di Biagio.

Foto: Twitter Cremonese