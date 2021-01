Esclusiva: Bisoli sempre più in bilico a Cremona. Gli scenari tra Pecchia, Di Biagio e un outsider

Pierpaolo Bisoli ha perso ancora, la sua posizione a Cremona ora è sempre più traballante. Era precaria prima, adesso il club può davvero sollevarlo dall’incarico. Il club sta preparando un mercato di riparazione proficuo (in arrivo Carnesecchi, trattativa avanzata per Bartolomei, chiesto una settimana fa Pettinari al Lecce, valutazione alta ma si tratta) e adesso valuterà alcuni profili per la panchina.

Piace molto Andreazzoli, che però ha un contratto oneroso con il Genoa, ecco perché sta avanzando la figura di Fabio Pecchia (protagonista in B con il Verona), ora in vantaggio su Di Biagio che resta in corsa ma insegue, più defilato Ventura. Di sicuro Bisoli in queste ore è vicino ai titoli di coda.

Foto: Sito Cremonese