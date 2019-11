In queste ore è avvenuto il divorzio tra il Bisceglie e Sandro Pochesci. L’ex allenatore della Ternana è stato esonerato e paga a caro prezzo la sconfitta rimediata ieri nel derby contro il Bari per 3-0. Pochesci, subentrato lo scorso 2 ottobre, ha ottenuto due punti in otto gare. Ora il club pugliese affiderà la squadra al tecnico della Berretti.