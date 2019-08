Esclusiva: Bisceglie, è fatta per l’attaccante Montero

Colpo del Bisceglie: pochi minuti fa è stato raggiunto l’accordo con l’attaccante Alvaro Montero, svincolato classe 1989, nell’ultima stagione al Marbella. Un buonissimo profilo per la Serie C, il Bisceglie ha battuto la concorrenza di altri club e il centravanti spagnolo ha firmato per una stagione. L’operazione è stata curata dall’Avvocato Francesco De Marco e Roberto Giacometti.