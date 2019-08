Esclusiva: Biraghi in orbita Inter, ma no allo scambio con Borja Valero

Cristiano Biraghi resta in orbita Inter con possibilità sempre più in crescita di concretizzare il trasferimento. I viola vorrebbero Dalbert, ma quest’ultimo oggi preferirebbe andare (tornare) al Nizza. L’Inter ha proposto Borja Valerio, ma lo scambio non è preso in considerazione dalla Fiorentina che ha già 6 centrocampisti e che se volesse fare un investimento per il futuro lo farebbe solo in presenza di una cessione e puntando su un profilo giovane. In qualche modo, comunque, si cercherà di accontentare Biraghi.