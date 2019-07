Il futuro di Cristiano Biraghi è ancora da chiarire. Alla Fiorentina dall’estate 2017, negli scorsi mesi il terzino mancino era stato accostato a diversi club, Inter compresa. Adesso non ci sono certezze, ma non è scontato che andrà via, al punto che sono stati avviati i primi discorsi per rinnovare il contratto in scadenza nel 2022.

Foto: Twitter Fiorentina