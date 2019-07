Esclusiva: Biglia ha detto sì al Genoa. Ora con il Milan…

Lucas Biglia ha detto sì al Genoa. L’argentino è la prima scelta per il centrocampo del Grifone, come vi abbiamo anticipato, il rilancio delle scorse ore ha convinto il regista del Milan che ha aperto totalmente alla destinazione rossoblù. Biglia è in scadenza di contratto, il Genoa gli allungherebbe il contratto: sul piatto un triennale che parte da una base di 1,7-1,8 milioni a stagione. Ora bisogna trovare la giusta quadratura con il Milan, che chiede un indennizzo per lasciar partire l’argentino, ma in casa Genoa c’è fiducia per arrivare a una soluzione e poter regalare ad Andreazzoli un colpo da novanta per il centrocampo.

Foto: Twitter ufficiale Milan