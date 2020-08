Esclusiva: Biglia decide, c’è il pressing di Giampaolo. E non solo

Sorpresa. Marco Giampaolo ha chiesto Lucas Biglia al Torino, lo conosce bene e lo apprezza, al punto che lo vorrebbe in granata. Biglia ha un contratto già scaduto con il Milan, per il momento ha messo in stand-by qualsiasi ipotesi legata a qualche club in giro per l’Europa, avendo programmato il ritorno in Argentina. Ma la mossa di Giampaolo potrebbe cambiare le carte in tavolo, di sicuro porta Biglia a fare una riflessione profonda in attesa della decisione definitiva.

Foto: instagram personale