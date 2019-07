Nicolò Bianchi alla Reggina, ieri pomeriggio vi abbiamo svelato la trattativa in stato avanzato per il trasferimento del centrocampista, classe 1992, svincolato dal Vicenza. Tutto confermato, considerato che in questi minuti è in corso lo scambio di documenti tra il club calabrese e i lanerossi. Operazione in dirittura per Bianchi alla Reggina.