Esclusiva: Bianchetti-Cremonese, oggi le visite a Villa Stuart 

Dopo un’estate difficile, Matteo Bianchetti sta per trovare squadra. Il difensore centrale svincolato, classe ‘93, nel pomeriggio sosterrà a Villa Stuart le visite per la Cremonese. Se tutto andrà nel migliore dei modi, l’ex Verona domani firmerà il contratto con il suo nuovo club. Bianchetti era stato seguito a lungo dalla Salernitana che poi ha virato su altri obiettivi. La Cremonese resta intanto con fiducia su Fabio Ceravolo per l’attacco.

Foto: Calcioweb