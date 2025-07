Esclusiva: Beukema-Napoli, ok gli ultimi dettagli sulle commissioni. E Ndoye…

Sam Beukema e il Napoli hanno discusso e risolto gli ultimi dettagli sulle commissioni, dopo gli accordi di massima tra club per 30 milioni più eventuali bonus. Un inseguimento partito il 13 marzo, come raccontato in esclusiva, e che si appresta a tagliare il traguardo. Per quanto riguarda Dan Ndoye è vero che si tratta di una prima scelta di Conte e che esiste un accordo sull’ingaggio da circa 3 milioni a stagione, ma il Napoli – che si è avvicinato ai 35 milioni – non vorrebbe andare oltre e lascia la palla al Bologna che dovrà prendere una decisione definitiva. Il Napoli apprezza molto lo svizzero, ma pensa di aver fatto un’offerta molto importante e aspetta che sia il Bologna a tirare le somme. L’alternativa per gli Azzurri rimane Federico Chiesa.

Foto: Instagram Beukema