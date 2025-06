Esclusiva: Beukema, c’è il prezzo! E il Napoli vuole correre

09/06/2025 | 23:35:14

Una lunga rincorsa dal 13 marzo, ormai sono quasi tre mesi. Ma per Sam Beukema il Napoli ha intenzione di andare fino in fondo e di regalarlo ad Antonio Conte, dopo aver memorizzato la volontà del diretto interessato. C’è il prezzo del cartellino: 30 milioni di base, più bonus. Il Bologna sta resistendo, ma prima o poi dovrà mettere la parola fine a queste situazione. Il Napoli ha intenzione di mettere quella cifra sul tavolo, sarebbe in ogni caso una grande plusvalenza per il club di Saputo che aveva speso 7,5 milioni per portare il difensore centrale in Italia.

