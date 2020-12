Esclusiva: Bertolacci sorpassa Wilshere, accordo con il Karagumruk ai dettagli

Andrea Bertolacci sta per ripartire dalla Turchia. Come raccontato due giorni fa, il centrocampista svincolato classe 1991 ex Milan e Roma, aveva un discorso impostato con il Karagumruk. Il club turco cerca proprio una pedina con quelle caratteristiche e aveva sondato anche Wilshere. Ma nelle ultime ore Bertolacci ha ormai rafforzato la pole e già in giornata potrebbero essere definiti i dettagli.

Il Karagumruk ha già diversi ex protagonisti della Serie A: da Viviano a Biglia passando per Zukanovic, senza dimenticare Borini che ha firmato per i turchi proprio pochi giorni fa. E adesso Bertolacci è sempre più vicino…

Foto: Sito Genoa