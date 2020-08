Filippo Berra può lasciare Bari. Per il terzino destro classe 1995 c’è una trattativa in corso con il Pordenone, lo stesso club che lo avrebbe voluto prima che Berra decidesse di andare in Puglia. Ma ora il richiamo della B, dopo averla sfiorata con il Bari, è forte e ci sono buone possibilità che Berra vada a Pordenone.

Foto: logo bari