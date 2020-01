Romario Benzar lascerà il Lecce. Il laterale romeno classe 1992, arrivato in estate dalla Steaua Bucarest, non ha trovato spazio alla corte di Liverani (appena 97 minuti giocati in stagione), ecco perché è pronto a cambiare aria già a gennaio. Sulle sue tracce c’è il Perugia, che nelle ultime ore ha mosso passi importanti per assicurarsi le sue prestazioni.

Foto: sito ufficiale Lecce