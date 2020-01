Esclusiva: Benzar al Perugia e Riccardi al Trapani, ci siamo

Il Lecce chiude due operazioni in uscita. Romario Benzar lascia il club salentino e vola al Perugia, confermato quanto vi abbiamo anticipato ieri. Il laterale romeno classe 1992, arrivato in estate dalla Steaua Bucarest, non ha trovato spazio alla corte di Liverani (appena 97 minuti giocati in stagione), il suo futuro sarà in Umbria. Saluta anche Davide Riccardi, difensore centrale classe ’99, pronto a trasferirsi al Trapani. Due affari in procinto di essere formalizzati.