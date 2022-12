Esclusiva: Bennacer-Milan, vertice prossima settimana. Chelsea (anche per gennaio) e United aspettano

Ismael Bennacer ha compiuto oggi 25 anni e resta una pedina fondamentale del Milan. Ma il contratto non è lungo, scadenza 2024, soprattutto il regista è reduce da un’importante svolta professionale: il suo nuovo agente è Enzo Raiola dopo un periodo trascorso con Sissoko. E proprio la settimana prossima ci sarà un vertice tra Raiola e Maldini, si proverà ad avvicinarsi a un rinnovo non semplice. Soprattutto: non erano stati raggiunti accordi prima, con il cambio di agente le carte si rimescolano. Bennacer ovviamente è legato al Milan, ha dato apertura, tuttavia la cifra non potrà essere inferiore ai 4 milioni a salire più bonus a stagione. Ma occhio perché ci sono club molto interessati, soprattutto in Premier. Tempo fa si era parlato del Liverpool per un totale gradimento di Klopp, ma fin qui non ci sono stati ritorno di fiamma. Il Chelsea, invece, apprezza molto Bennacer e metterebbe 40 milioni sul tavolo anche a gennaio. C’è anche il Manchester United, forse non con lo stesso appeal del Chelsea. E la Premier intriga non poco Bennacer, aspettando il vertice della prossima settimana che dovrà chiarire molte cose.

Foto: twitter Milan