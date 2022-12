Esclusiva: Bennacer-Milan, incontro interlocutorio. La distanza resta

È terminato poco fa l’incontro per parlare del rinnovo del contratto di Ismael Bennacer, la scadenza attuale è 30 giugno 2024. Enzo Raiola, suo nuovo rappresentante e subentrato da poco a Sissoko, ha fatto il punto con Paolo Maldini. L’incontro è stato interlocutorio, ce ne vorranno altri, non ci sono accordi e resta la distanza di prima tra domanda e offerta. Il Milan chiaramente spinge per un accordo, ma i facili ottimismi prima di una firma vanno gestiti e soprattutto evitati. La proposta del Milan oggi è inferiore alla richiesta non lontana dai 4,5 milioni a stagione, bonus compresi, quindi bisognerà riparlarne. L’offerta è di 3,8 milioni a stagione, la richiesta verrà riferita alla proprietà per capire se ci sono margini per aumentare la proposta. Per Bennacer ci sono stati sondaggi di alcuni club della Premier (Chelsea e Liverpool più di altri), ma come già spiegato il Milan non prende in considerazione – a meno di clamorose e oggi impensabili rotture – una cessione nella prossima finestra di gennaio.

Foto: Twitter Bennacer