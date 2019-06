Nessuna sorpresa. Pippo Inzaghi è sempre più in pole per la panchina del Benevento, come raccontato ieri. Il Frosinone resta dietro, pur avendo avuto contatti con ‘Super Pippo’. Oggi per la panchina dei ciociari in pole è Fabio Grosso, Nesta insegue. Il club ha provato a convincere Iachini, ma non ci sono stati subito margini per divergenze sui programmi.

