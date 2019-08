Esclusiva: Benevento, in arrivo il difensore Adorni dal Cittadella

Il Benevento sta per ingaggiare un altro difensore centrale. Si tratta di Davide Adorni, classe 1992, in uscita dal Cittadella. La trattativa è in stato avanzato, siamo a un passo dalla definizione. Il Benevento ha individuato così il sostituto di Costa, trasferitosi da poche ore alla Reggiana.