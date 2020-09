Esclusiva: Benevento, dopo Iago Falque due argentini nel mirino

Il Benevento è sempre molto attivo sul mercato. Dopo aver chiuso l’annunciata operazione Iago Falque, in prestito dal Torino, sta valutando un centrocampista giovane e può scegliere tra due profili molto interessanti. Il primo è quello di Fausto Mariano Vera, classe 2000, dell’Argentinos Juniors e trattato in passato dal Torino. Vera ha una valutazione di 7-8 milioni. Ma ci sono riflessioni in corso anche su Julian Palacios, un centrocampista/trequartista classe 2002 del San Lorenzo, anche in questo caso sarebbe un’operazione da 6-7 milioni.

Foto: sito ufficiale Benevento