Esclusiva: Beltran al Valencia in prestito secco. Il Monza forte su Sabiri. Richardson, per ora no al Verona

01/09/2025 | 18:47:53

La Fiorentina ha ormai definito la cessione di Beltran al Valencia, i dialoghi sono partiti un’ora fa, il Valencia aveva provato anche per Belotti e adesso ha ormai incassato il sì per l’attaccante argentino. Pressing del Monza in direzione Sabiri, si può chiudere anche se mancano gli ultimi dettagli. Il Verona ci ha provato per Richardson, ma il centrocampista almeno in questi minuti non è convinto.

Foto: Instagram Fiorentina