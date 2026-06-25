Esclusiva: Bella-Kotchap, c’è anche l’Udinese. E dipende da Solet

25/06/2026 | 21:53:52

Pochi giorni fa vi avevamo parlato di un forte interesse del Venezia per Armel Bella-Kotchap, classe 2001, di proprietà del Verona. Interesse certificato nel corso di un recente incontro tra i due club, sono stati toccati diversi argomenti. Ma c’è un retroscena: l’Udinese prenderebbe Bella-Kotchap in caso di cessione di Solet. Su quest’ultimo c’è da tempo l’Inter, ma deve chiudere e non mancano altri pretendenti. Per l’Udinese proprio Bella-Kotchap sarebbe il sostituto perfetto, il classe 2001 lo sa, ma servirebbe aspettare. L’Udinese ha messo in preventivo un investimento di circa 8 milioni più 2-3 di bonus. Proprio per questo motivo il Venezia sta accelerando per chiudere…

foto sito verona