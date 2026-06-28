Esclusiva: Bella-Kotchap al Venezia, fissate le visite per domani. I dettagli

28/06/2026 | 11:33:09

Armel Bella-Kotchap sarà un nuovo difensore centrale del Venezia. Assolutamente confermata l’esclusiva di una settimana fa quando vi avevamo parlato di irruzione del club lagunare neo-promosso in Serie A e di un incontro fissato con il Verona. Nel frattempo c’è stato un forte sondaggio dell’Udinese, legato alla posizione di Solet, ma il classe 2001 non aspetta più al punto che per domani sono state programmate le viste con il nuovo club. Un’operazione importante da circa 10 milioni, ulteriore conferma che il Venezia ha puntato forte e da subito su Bella-Kotchap.

Foto: Instagram Bella-Kotchap